Федерации сквоша Украины удалось пообщаться с Ашуром-старшим, Хишамом, пока Рами тренировал участников кемпа, обучая их своим секретным фишкам и приемам.

Читайте также Что такое сквош: чем интересна игра, которой отдают предпочтение миллиардеры

Путь к мировому признанию

– Хишам, были ли вы ментором для своего брата? Вас мотивирует обучать сквошу других?

– Да, я учил Рами с детства. Теперь я счастлив быть поддержкой и наставником своего брата во время соревнований. Мы близки по духу, потому что родные и любим сквош одинаково. Нас привлекает процесс игры и возможность побеждать, быть ловкими и сильными духом.

Есть две причины, почему мне нравится тренировать. Первая – я люблю отдавать энергию, у меня есть лидерские навыки и я с легкостью могу влиять на людей, мотивировать их и вдохновлять. И вторая – я люблю сквош.

– Как ментор, как вы считаете: благодаря чему Рами удалось стать трехкратным чемпионом мира?

– Мой брат вообще очень решительный и ответственный человек. Если он запланировал что-то, обязательно это выполнит. Рами также очень выносливый как психологически, так и физически, суперсильный ментально.

Даже когда в определенный момент он проигрывает с очень большим разрывом, может собраться и выиграть матч. Это не всем под силу. Рами много тренируется, не останавливаясь, достигает цели и не устает, потому что получает удовольствие от постоянного роста и работы над собой. Он очень дисциплинированный, в отличие от меня (смеется).

– Нам известно, что вы, Хишам, изобрели легендарный удар "Мизуки". Используют его теперь ваши соперники во время игры?

– Я бы не хотел, чтобы это происходило, если честно (улыбается). Некоторые игроки повторяют мой удар "Мизуки", хотя не у всех получается. Многие из них тегают меня в социальных сетях, чтобы я оценил.

Вы знаете, этот удар невозможно постоянно использовать, он особенный. Мне повезло, что я его изобрел. Соперники и зрители часто ждут момента, когда я его выполню, но он всегда остается для наиболее удачного момента матча.

О сквош-кемпе

– Когда у Вас возникла идея проводить сквош-кемп в Украине, и в каких еще странах есть такой формат встречи со своими последователями?

– Мы проводим сквош-кемп в разных странах и городах. Например, в США и Греции. Сейчас мы собираемся покорить Европу. Нам предлагают поддержку мероприятия в разных уголках мира. В этом году мы уже посетили Чехию, Грецию.

– Какие преимущества такого формата тренировок для любителей сквоша?

– Поскольку кемп проходит всего 6-7 дней, для нас важно за это время донести до наших учеников, что не всегда нужно быстрее бегать или показать в игре больше силы. Лучше изменить подход в своей голове.

Наша цель – объяснить, что нужно начинать мыслить иначе, посмотреть на игру другими глазами. Наблюдать за другими спортсменами, анализировать, делать выводы и, конечно, тренироваться, а не просто любить сквош, поскольку играть в него достаточно сложно технически.

– Планируете ли в будущем на базе сквош-кемпа открыть Академию сквоша Братьев Ашур в Украине?

– Мы очень хотим выйти на другой формат тренировок, более массовый. Мы обсуждаем возможности открытия Академии в Украине. Посмотрим на количество желающих тренироваться и оценим наши силы.

О перспективах

– Вы с братом уже не впервые посещаете Украину. Как Вас встретил город? Понравилось вам здесь?

– Я очень люблю Украину, а город Киев любит нас и всегда нас хорошо встречает. Нам хочется чаще возвращаться сюда и проводить больше времени за игрой и отдыхом.

– Как вы считаете, какие перспективы у Украины выйти на международной уровень в сквош?

– Рецепт простой для каждой страны. Нужно намерение и систематические действия, которые приведут к результату – поддержке и популяризации этого вида спорта, а также желание заядлых игроков, которые будут показывать высокие результаты на соревнованиях.

– Что бы Вы хотели пожелать молодым украинским сквошистам?

Нужно любить то, чем они увлекаются и регулярными тренировками доказывать преданность спорту. Прилагать усилия, расти, учиться отдавать, чтобы потом получать хорошие эмоции и уверенность в себе. Это поможет им стать целостными личностями, достичь высоких результатов и найти много друзей.