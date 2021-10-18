Скромная сумма: Петраков отказался получать в несколько раз большую зарплату в сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков получает довольно скромную, как на его должность, зарплату. При этом специалист отказался от того, чтобы получать больше.

Александр Петраков возглавил сборную Украины по футболу в августе 2021 года после того, как Украинская ассоциация футбола не продлила соглашение с предыдущим тренерским штабом Андрея Шевченко. До этого Петраков возглавлял юношескую сборную Украины.

В национальной сборной зарплата Петракова составляет около 10 тысяч долларов в месяц.

У него в юношеской сборной была зарплата в 5 тысяч долларов. И когда ему предложили возглавить сборную Украины, ему предложили гораздо большую сумму, чем 10 тысяч долларов. В несколько раз больше. И он сам отказался. Он сказал, что это много,

– рассказал ведущий программы Сергей Болотников.

Говорить об увеличении размера зарплаты Петраков готов только после того, как выполнит поставленную перед ним задачу – вывести сборную Украины на ЧМ-2022.

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По данным еще одного ведущего Михаила Спиваковского, предусмотрены бонусы в размере 600 тысяч евро бонусов для всей административно-тренерского группы за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.