Еще один шанс для Яремчука: чемпион Англии возглавил Брюгге

Бельгийское Брюгге получило нового главного тренера. Преемником Карла Хуфкенса стал Скотт Паркер.

О назначении нового главного тренера бельгийский клуб сообщил в последний день 2022 года. Подробности контракта пока неизвестны.

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Новый главный тренер

Последним клубом в тренерской карьере Скотта Паркера был английский Борнмут.

Презентация пройдет после 2 января.

Напомним, что 28 декабря Брюгге уволило с должности главного тренера Карла Хуфкенса. Причиной этого решения руководства были плохие выступления команды в текущем сезоне.

После 18 туров Лиги Жупиле Брюгге занимает 4 место, набрав 34 очка.

Паркер был приглашен, чтобы поправить эту ситуацию. Такое назначение может пойти на пользу Роману Яремчуку, который фактически не смог укрепиться в основе Брюгге под руководством Хуфкенса.

Теперь у украинского форварда есть еще один шанс проявить себя в футболке бельгийского клуба, за который выступает другой украинец Эдуард Соболь.

Что известно о тренерской карьере Скотта Паркера

Бывший капитан сборной Англии начал свою тренерскую карьеру, возглавив команду Тоттенхэма в возрасте до 18 лет.

Далее в его карьере был Фулхэм, помогавший главным тренерам – Клавдио Раньери и Славишу Йокановичу.

В феврале 2019 уже сам возглавил Фулхэм, с которым работал до конца июня 2021 года.

С 1 июля 2021 года по 30 августа того же года был главным тренером Борнмута. Во главе команды провел 55 матчей.

В сезоне-2022/2023 Паркер провел во главе английской команды 5 поединков, в которых Борнмут одержал 2 победы и потерпел 3 поражения.

После переезда в Брюгге Роман Яремчук сыграл 21 матч, у которых отличился 2 голами и 3 ассистами.