Скорая помощь из Испании уже мчится к нашим защитникам, – Зозуля помогает украинской армии

Нападающий Фуэнлабарды Роман Зозуля сообщил о помощи украинской армии. Также он выразил поддержку каждому украинцу.

Зозуля: Победа уже близка

Футболист подчеркнул, что всегда гордился своими корнями, однако сегодня это чувство особенное. Он в восторге от каждого украинца, борющегося с российскими оккупантами.

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Игрок сообщил, что скорая помощь из Испании уже в пути в Киевскую и Харьковскую области.

Также он поддержал украинский народ и заверил, что победа уже близка.

Полный текст футболиста

Скорая помощь из Испании уже несется к нашим защитникам.

Мы наконец-то преодолели все бюрократические трудности и отправили 2 карета с подарками на Киевщину и Харьковщину. Работаем 24/7 над последующими поставками.

Всегда гордился, что я украинец, но сегодня распирает гордость за каждого моего соотечественника – женщин, стеклянными банками сбивающих вражеские дроны, мужчин, голыми руками останавливающих танки, безжалостных конотопских ведьм, волонтеров, спортсменов, которые со всех уголков мира максимально мобилизованы и под свою страну, и, конечно, Героев, которые каждый день рискуют своей жизнью в самых ожесточенных боях.

Сердце разрывается за уничтоженные рашистскими захватчиками города, искалеченные судьбы и смерти украинцев, которых слишком много… Но знаю, что вся наша боль и слезы вернутся гребаным оркам в 100-кратном размере. Обратный отсчет их конца начался 11 дней назад. И стремительно близится к финалу. Уверен, что нация зомбированных патологических трусов совсем скоро перегрызает друг другу горло, а на границах о них позаботятся уже наши воины.

Мочите, братья, этих рашистских ублюдков, а мы будем всем миром вам помогать и прикрывать ваши спины.

Победа уже близка.

P.S. Спасибо всем футболистам и украинской диаспоре в Испании за мощную поддержку.

Зозуля помогает украинской армии / Фото из фейсбука игрока

Зозуля помогает украинской армии / Фото из фейсбука игрока

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