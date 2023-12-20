Жирона повесила ценник на Довбика: лидер Ла Лиги может установить рекордный трансфер

Жирона проводит отличную первую часть сезона-2023/2024 в Ла Лиге. Большой вклад в такие выступления команды приносит украинская связка Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

К примеру, в прошлом туре испанского первенства Артем Довбик оформил дубль в ворота Алавеса. А Жирона одержала домашнюю разгромную победу со счетом 3:0. Виктор Цыганков пропускал игру из-за дискомфорта в мышцах.

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Жирона знает, как заработать на Довбике

Такая игра Довбика привлекает внимание не только конкурентов Жироны по чемпионату, но и других европейских клубов. Среди них называют мадридское Атлетико.

"Красно-белые" прекрасно понимают, что могут солидно обогатиться на трансфере Артема. Неожиданный лидер Ла Лиги уже повесил ценник на 26-летнего форварда сборной Украины.

Речь идет о не менее 25 миллионах евро за 70% прав на футболиста.

По данным Transfermarkt , стоимость Довбика составляет 15 миллионов евро

Ранее сообщалось, что остальные 30% разделены между двумя другими бывшими клубами Довбика – датским Мидтьялланном и Днепром-1.

Отметим, что благодаря украинской связке Жирона после 17 туров продолжает лидировать в Ла Лиге, набрав уже 44 балла. А это на два очка больше, чем у ближайшего конкурента мадридского Реала. Следующий матч Жироны можно будет посмотреть 21 декабря в 20:00 против Бетиса.