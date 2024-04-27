Исторический рекорд и полное гендерное равенство: сколько заработают теннисисты на Ролан Гаррос-2024

В Париже в конце весны начнется второй "мейджор" теннисного сезона. Организаторы открытого чемпионата Франции объявили призовой фонд.

Он станет рекордным в истории Ролан Гаррос. Общая сумма призовых увеличилась почти на 8 процентов по сравнению с предыдущим сезоном.

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Солидные призовые

Сообщается, что призовой фонд достигнет показателя 53,5 миллионов евро. Наибольшую сумму получат победители одиночных турниров – по 2.4 миллиона евро.

Чемпионы женского и мужского парных разрядов заработают по 590 тысяч евро, а финалисты квалификации получат по 41 вместо 34 тысяч евро.

Призовые Ролан Гаррос-2024 для одиночных турниров

Победители – 2,4 миллиона евро

Финалисты – 1,2

Полуфиналисты – 650 тысяч

Четвертьфиналисты – 415

1/8 финала – 250

1/16 финала – 158

1/32 финала – 110

1/64 финала – 73

Ролан Гаррос-2024: сумма призовых для парных турниров

Победители – 590 тысяч евро (на двоих)

Финалисты – 295

Полуфиналисты – 148

Четвертьфиналисты – 80

1/8 финала – 43,5

1/16 финала – 27,5

1/32 финала – 17,5

Отметим, что в заявку основной сетки Ролан Гаррос попали 5 украинских теннисисток – Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

. Квалификация турнира начнется 20 мая. Основная часть Открытого чемпионата Франции продлится с 26 мая по 9 июня.

Напомним, что действующими чемпионами Ролан Гаррос в одиночных разрядах являются Новак Джокович и Ига Швентек. Рекордсмен нынешнего турнира – Рафаэль Надаль. Он 14 раз триумфовал на грунтовом мейджоре. Вероятно, в нынешнем году он в последний раз сыграет на нем.