Купается в деньгах: сколько зарабатывает Месси по сравнению с украинцем Кривцовым в МЛС

Ассоциация игроков МЛС обнародовала зарплатные сведения футболистов местного чемпионата. Лионель Месси не только может стать лучшим бомбардиром в истории Интер Майами, но уже побил финансовый рекорд.

В рейтинге зарплат Лионель Месси вполне прогнозируемо занимает первое место. Аргентинец является самым оплачиваемым футболистом МЛС.

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Сколько зарабатывает украинский одноклубник Месси?

За сезон капитан Интер Майами зарабатывает 20,4 миллиона долларов. И это без учета средств, получаемых Лео от спонсорских контрактов и других сотрудничества.

Например, идущий вторым в этом списке форвард Торонто Лоренцо Инсинье пополняет свой бюджет на 15 миллионов долларов за сезон. Топ-3 самых оплачиваемых игроков замыкает Джердан Шакири, выступающий за Чикаго – 8,1 миллиона.

Топ-10 самых оплачиваемых футболистов МЛС (в миллионах долларов):

Лионель Месси – 20,4 Лоренцо Инсинье – 15,4 Джердан Шакири – 8,2 Хавьер Эрнандес – 7,4 Федерико Бернардески – 6,3 Себастьян Дриусси – 6 Эктор Эррера – 5,2 Дуглас Коста – 4,5 Кристиан Бендтеке – 4,4 Хосеф Мартинес – 4,4

Следует отметить, что в этой десятке нет украинского центрбека Сергея Кривцова, одноклубника Месси. В Интер Майами футболист сборной Украины зарабатывает 614 тысяч долларов за сезон.

А эта сумма очень далека от зарплаты, которую получает 10-й номер рейтинга Хосеф Мартинес, который зарабатывает почти на 3,8 миллиона долларов больше украинца.

Отметим, что Лионель переехал за океан в середине июля 2023 года, подписав контракт с Интер Майами до конца июня 2025 года. В футболке американского клуба звездный аргентинец уже провел 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистам. У Месси есть все шансы, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Что касается Кривцова, то Сергей в конце января 2023 стал футболистом заокеанского Интера (соглашений до конца 2024-го с возможностью пролонгации еще на сезон). За Интер украинец уже провел 37 встреч (дебютный гол и ассист).

Оба не участвовали в последнем матче команды против Шарлотта, в котором Интер спасся от поражения – 2:2. Кривцов пропускал игру из-за повреждений, а Месси только приехал из сборной Аргентины и наблюдал за поединком с трибун. Ведь встреча уже и так не имела важности из-за того, что Интер не пробился в плей-офф МЛС.