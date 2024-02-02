Космическая сумма: известно, сколько выручили за ракетку легендарного Надаля

Соперничество между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарским теннисистом Роджером Федерером считают одним из самых ожесточенных и интересных в истории этого вида спорта. Так же и ценится инвентарь, который брали в руки теннисисты во время важных поединков.

Два легендарных теннисиста провели немало поединков между собой. Из 40 игр Надаль победил 24 раза, а Федерер – 16.

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Огромные деньги

Один из геймов происходил на Ролан Гаррос в 2007 году, где испанец в финале одолел своего швейцарского соперника, откуда и появилась победная ракетка, которую продали за большую сумму.

Известно, что на теннисном аукционе ракетку Рафаэля Надаля продали за 118 206 долларов. Инвентарь звезды считают третьей самой ценной ракеткой за всю историю тенниса. К слову, второе место занимает также Надаль со своей ракеткой, с которой дошел до финала Открытого чемпионата Австралии 2022 года.



Ракетка Надаля на аукционе / Фото Даррена Ровелла

Надаль пропустил AO-2024

Рафаэль Надаль уже пропустил Australian Open-2024 из-за травмы, которая постигла испанца во время последнего матча в Брисбене. После перелета в Мельбурн теннисист сделал МРТ, которое показало микроразрыв мышцы.

После чего теннисист вернулся в родную Испанию, где его ждал визит к врачу и процесс лечения и восстановления.

"Среди печальных новостей для меня то, что я не могу играть перед удивительными болельщиками в Мельбурне, это не очень плохая новость, и мы все сохраняем позитивный настрой на сезон. Я очень хотел сыграть здесь, в Австралии, и у меня была возможность сыграть несколько матчей, которые сделали меня очень счастливым", – заявлял с грустью Надаль.