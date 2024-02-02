Два легендарні тенісисти провели чимало поєдинків між собою. Зі 40 ігор Надаль переміг 24 рази, а Федерер – 16.

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Величезні гроші

Один з геймів відбувався на Ролан Гаррос у 2007 році, де іспанець у фіналі здолав свого швейцарського суперника, звідки й з’явилась переможна ракетка, яку продали за велику суму.

Відомо, що на тенісному аукціоні ракетку Рафаеля Надаля продали за 118 206 доларів. Інвентар зірки вважають третьою найціннішою ракеткою за усю історію тенісу. До слова, друге місце посідає також Надаль зі своєю ракеткою, з якого дійшов до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2022 року.



Ракетка Надаля на аукціоні / Фото Даррена Ровелла

Надаль пропустив AO-2024

Рафаель Надаль вже пропустив Australian Open-2024 через травму, яка спіткала іспанця під час останнього матчу у Брісбені. Після перельоту у Мельбурн тенісист зробив МРТ, яке показало мікророзрив м'яза.

Після чого тенісист повернувся до рідної Іспанії, де на нього чекав візит до лікаря та процес лікування і відновлення.

"Серед сумних новин для мене те, що я не можу грати перед дивовижними вболівальниками у Мельбурні, це не дуже погана новина, і ми всі зберігаємо позитивний настрій на сезон. Я дуже хотів зіграти тут, в Австралії, і в мене була можливість зіграти кілька матчів, які зробили мене дуже щасливим", – заявляв із сумом Надаль.