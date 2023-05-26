Кругленькая мотивация от "горняков": сколько Ворскла заработала за победу над Днепром-1

В предыдущем 28-м туре УПЛ Ворскли удалось не только отобрать очки, но и одержать победу над Днепр-1. Все голы были забиты в первом тайме.

Уже к 15-й минуте счет в матче был 1:1. Сначала Бланко вывел Днепр-1 вперед, но через несколько минут Скляр реализовал пенальти после игры рукой в собственной штрафной от Адамюка. Уже в компенсированное к первому тайма время Кане мощным ударом вывел Ворсклу вперед 1:2.

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Мощная мотивировка от "горняков"

Такие цифры на табло продержались до финального свистка – 1:2, неожиданная победа Ворсклы. По информации "ТаТоТаке", футболисты полтавского клуба солидно заработать за победу над днепрянами. Мотиватором логически стал Шахтер, борющийся с Днепром-1 и еще раньше Зарей, за "золото" УПЛ.

Финансовая мотивация – первая тема для обсуждения перед последними матчами УПЛ. Ведь ни один клуб не хочет терять очки в финале сезона или когда на кону стоят медали чемпионата.

По словам Михаила Спиваковского, в день матча говорилось о 500 тысячах долларов. Однако эта сумма была несколько скорректирована и уменьшена.

Затем ее откорректировали, и этот "виртуальный чемодан", путешествовавший по городам Украины (сначала 75 тысяч, а с каждым туром ближе к завершению чемпионата все больше и больше), стал 150 тысяч. Это почти тринадцатая зарплата – по "десятке" заработали все. Не гривен, конечно же,

– говорится в программе.

После этого матча Шахтер увеличил свое преимущество над Днепром-1 до 5 баллов. "Горняки" в 28-м туре разгромили Зарю 0:3. Поэтому луганский клуб упустил шансы на чемпионство, но еще может побороться за второе место.

Впереди у Шахтера поединки против Днепра-1 и Ворсклы. А Днепр-1, кроме игры с дончанами, сыграет против Кривбасса. Матч обоих лидеров в 29 туре будет решающим в борьбе за золотые медали УПЛ-2022/2023.