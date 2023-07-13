Отреклись от кровожадного Путина: Россия потеряла за год более двухсот спортсменов
Полномасштабное вторжение запихало в пропасть российский спорт. Владимир Путин своими безумными действиями заставил атлетов менять спортивное гражданство, чтобы не поставить "крест" на своей карьере.
В течение 2022-го по 2023-й годы российский спорт потерял сразу 204 спортсмена. Все они решили изменить спортивное гражданство, чтобы не загнивать в "большой стране", пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Путин закрыл российский спорт в гроб
Больше представителей России потеряла в шахматах – 141 шахматист теперь будет выступать за другую страну. Если сравнивать, то в фигурном катании и конном спорте страна-оккупант потеряла 11 атлетов. По 5 спортсменов сменили спортивное гражданство в теннисе и художественной гимнастике.
Также страна диктатор Владимира Путина потеряла спортсменов и в других видах спорта: футболе, автоспорте, боксе, гребле, плавании, хоккее и других.
Отметим, что больше всего россиян перебрались выступать за Израиль – 25 атлетов. 19 российских спортсменов теперь сразятся под сербским флагом. Тройку стран, куда перешли больше всего российских атлетов, замыкает Германия – 13 спортсменов.
В какие страны перешли российские спортсмены:
- Израиль – 25
- Сербия – 19
- Германия – 13
- Франция – 12
- Польша – 11
- Казахстан – 10
- Армения и Великобритания – по 9
- США – 7
- Испания и Палестина – по 6
- Грузия, Турция, Финляндия – по 5
- Канада, Черногория, Греция, Румыния, Австрия – по 4
- Бельгия, Италия, Венгрия – по 3
Переходы россиян зафиксированы и в других странах.
Интересно, что издание выделяет двух спортсменов, сменивших спортивное гражданство на украинское. Интересно, кто эти атлеты, переходящие в страну, куда ворвались войска их родных государств?
Недавно сообщалось, что теннисистка Варвара Грачева наконец, отреклась от российского паспорта и будет выступать за Францию, где живет и тренируется.
Что касается других имен, то следует выделить следующие фамилии спортсменов, которые больше не будут выступать под российским триколором – Сазонов (футбол), Бетербиев (бокс), Гассиев (бокс), Анастасия Симакова (художественная гимнастика) и другие.