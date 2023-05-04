Влажные мечты: в России уже собирают команду на Олимпиаду-2024 и назвали ее количество

Несмотря на то, что Россию еще не допустили к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, тамошние политики уже строят планы выступлений там.

Пока украинские спортивные чиновники с разной успеваемостью пытаются бороться с возвращением российских и белорусских атлетов на международные соревнования, в самой России уже активно размышляют о выступлении на Олимипаде-2024.

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Российский министр спорта Олег Матыцин уже подсчитал сколько спортсменов его страна может отправить на летние Олимпийские игры, которые в 2024 году будет принимать Париж. По его словам, речь идет о 180 спортсменах.

Причиной для заявления является то, что Международный олимпийский комитет "перевел" на международные спортивные федерации решение о том, допускать ли россиян и белорусов к международным соревнованиям. И пока некоторые федерации категорически отказываются допускать представителей стран-агрессоров к турнирам, есть и такие, которые чуть ли не сразу вернули россиян и белорусов на соревнования. Таких международных федераций по олимпийским видам спорта уже скопилось 12.

Особо отличилась Международная федерация дзюдо, которая допустила к чемпионату мира даже тех россиян, которые не отвечают требованиям МОК, а именно относятся к российской армии или силовым структурам. Их впоследствии все-таки не допустили к турниру. Но попала на соревнования россиянка, которая активно поддерживает войну против России.

Пока высказывания Матицина с его подсчетом выглядят как дальновидные мечты. Ведь пока МОК не принял решение о том, допускать ли российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024. Кроме того, россиян не были допущены к участию в командных видах спорта.