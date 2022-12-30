Украинский спорт в 2022 году можно разделить на до 24 февраля и после. Ведь если еще до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину можно было говорить о различных соревнованиях, то уже после начала войны все они отошли на второй план.

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Всего же за 2022 год украинские спортсмены завоевали 3467 наград. Одна из них – серебро на Олимпиаде-2022, которую завоевал Александр Абраменко в лыжной акробатике.

Именно на фоне начала войны начали свое выступление на Паралимпиаде украинские спортсмены. И выступили достаточно успешно. На Паралимпийских играх в Пекине украинцы завоевали 29 медалей и уступили только хозяевам турнира китайцам. А 11 медалей было золотых.

А на Дефлимпийских играх сборная Украины установила исторический рекорд – 138 медалей.

45 медалей украинские спортсмены завоевали и на Всемирных играх, 16 из которых – золотые. Украинцы смогли финишировать на третьем месте в медальном зачете.

Также на Всемирной шахматной Олимпиаде украинская женская сборная стала первой среди 160 стран мира.

10 медалей – именно такое наследие сборной Украины на чемпионате мира по водным видам спорта, 7 из которых – в артистическом плавании.

На Мультиспортивном чемпионате Европы украинские спортсмены завоевали 22 награды, 5 из которых – золотых.