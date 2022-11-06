Серьезная потеря: Йовичевич назвал срок возвращения Зубкова на футбольное поле
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер 5 ноября разгромил Ингулец в 11 туре УПЛ. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич прокомментировал повреждение Александра Зубкова.
Хорватский специалист ответил на вопрос о травме Александра Зубкова на послематчевой пресс-конференции. Игорь Йовичевич назвал сроки восстановления правого вингера.
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В 2022-м уже не сыграет
В первой части УПЛ Зубков больше не сыграет. Однако уже к зимнему тренировочному собранию вингер будет в строю.
Зубкова не будет как минимум до конца этой части чемпионата. Прогноз – 6 недель. Так что к началу собрания он будет полностью готов. Наверное, Александр является одним из ключевых футболистов нашей модели игры. И не только он,
– сказал тренер Шахтера.
"Горняки" после победы над Ингульцем (3:0) занимает вторую позицию, уступая лишь 2 очка лидеру УПЛ Днепру-1.
Что известно о карьере Зубкова в Шахтере
- В августе 2022 года Зубков покинул венгерский Ференцварош и стал игроком Шахтера.
- Александр подписал долговременный контракт до конца июня 2027 года.
- За донецкую команду успел провести 12 матчей, в которых забил 4 гола.
- В общей сложности во всех турнирах провел на поле 813 минут.