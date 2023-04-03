Благотворительное мероприятие Свитолиной в Чарльстоне собрало 100 тысяч долларов для Украины

Элина Свитолина вместе с организаторами турнира WTA 500 в Чарльстоне провела благотворительное мероприятие в поддержку Украины. Украинская теннисистка собирала деньги для родной страны.

2 апреля на американском корте собрались как любители (24 участницы) так и представительницы WTA (14 теннисисток), сыгравшие в парном разряде. Среди них следует выделить первую ракетку Украины Ангелину Калинину и двух американок Алишу Парк и Кэти Макнелли.

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Солидная сумма на нужды Украины

На следующий день Элина Свитолина раскрыла сумму, которую удалось собрать на нужды Украины благодаря благотворительному теннисному турниру.

Для Фонда украинской теннисистки было собрано 100 тысяч долларов, которые потом пойдут на помощь украинскому народу.



Благотворительное мероприятие Свитолиной в Чарльстоне / Фото из инстаграмма Эллины

Как видно из фотографий, что на корте в Чарльстоне была хорошая атмосфера, сопровождавшаяся прекрасным настроением участниц благотворительного события. Все понимали, зачем они в этот день вышли на корт и своим решением поддержали Украину.



Свитолина провела событие в поддержку Украины / Фото из инстаграмма Элины



Благотворительное мероприятие в Чарльстоне / Фото из инстаграмма Элины Свитолиной

Напомним, что именно турнир WTA 500 в Чарльстоне будет первым для Свитолиной по возвращении на корт. Элина взяла паузу в карьере, вызванной беременностью. 15 октября 2022 года украинская теннисистка впервые стала мамой очаровательной дочери Скай. На этот турнир Элина прилетела без маленькой дочери, но уже в туре по Европе будет путешествовать вместе со Скай.

Важно! На соревнования в США украинка получила wild card. Первой соперницей бывшей первой ракетки Украины будет представительница Казахстана Юлия Путовцева, которая занимает 43-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Встреча состоится 3 апреля, а ее ориентировочное начало в 20:00 (по Киеву).

Отметим. что Свитолина является послом платформы UNITED 24, инициатором которой стал Владимир Зеленский. Она объединяет всех благотворителей и людей, желающих сделать пожертвования в поддержку Украины.

Также бронзовый призер Олимпиады-2020 постоянно организует подобные аукционы и благотворительные мероприятия, где собирает средства на нужды родной страны и юных теннисистов. Еще до приостановки карьеры Свитолина отдавала все заработанные призовые в армию.