Это была не шутка, – Суркис назвал космическую цену звезды Динамо
Источник:ФК Динамо Киев
В воскресенье, 21 апреля, состоялся поединок в рамках 25-го тура УПЛ между Динамо и Полесьем. Киевляне разгромили гостей со счетом 3:0.
В матче голами отметились Владислав Ванат, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский. Забитый мяч Шапаренко поразил многих поклонников.
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Сколько будет стоить Шапаренко
Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу Динамо в матче против Полесья. На вопрос, пошутил ли он о стоимости Николая Шапаренко в сумме 300 миллионов евро, президент клуба ответил, что нет.
Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 миллионов, поэтому я и сказал, что когда Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 миллионов,
– сказал Игорь Суркис.
Когда-то Шапаренко интересовались турецкий Фенербахче и французский Марсель. В частности недавно появилась информация, что полузащитник может перейти в Севилью. Также за Шапаренко следили турецкий Галатасарай, немецкие Вердер и Байер, английский Вулверхэмптон и итальянский Лацио.Важно! В сезоне-2023/24 УПЛ Николай Шапаренко провел за Динамо 18 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Сейчас Динамо занимает вторую позицию в турнирной таблице. Команда набрала 54 балла, и на 1 очко отстает от Шахтера. Следующий матч Динамо сыграет на выезде с Днепром-1. Поединок состоится 27 апреля в 13:00.
Карьера Николая Шапаренко: главное
- Воспитанник футбольной школы Ильичевца. В сезоне-2014/15 успел дебютировать и в U-19, и в U-21, и в первой команде.
- После завершения сезона, летом 2015 года, подписал контракт с Динамо. Дебютировал за киевлян в юношеском чемпионате.
- 18 ноября 2017 года дебютировал за основную команду Динамо, а уже в следующем матче имел дебют в еврокубках.
- В 2018 году начал выступать за молодежную сборную Украины.
- За основной состав национальной команды Украины начал выступать 31 мая того же года. Дебютный гол за сборную забил в сентябре 2021 года в матче против Франции в рамках квалификации на ЧМ-2022.