Это была не шутка, – Суркис назвал космическую цену звезды Динамо

В воскресенье, 21 апреля, состоялся поединок в рамках 25-го тура УПЛ между Динамо и Полесьем. Киевляне разгромили гостей со счетом 3:0.

В матче голами отметились Владислав Ванат, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский. Забитый мяч Шапаренко поразил многих поклонников.

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Сколько будет стоить Шапаренко

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу Динамо в матче против Полесья. На вопрос, пошутил ли он о стоимости Николая Шапаренко в сумме 300 миллионов евро, президент клуба ответил, что нет.

Это была не шутка. Я прочитал, что Судаков стоит 150 миллионов, поэтому я и сказал, что когда Шапаренко наберет свои кондиции, то будет стоить 300 миллионов,

– сказал Игорь Суркис.

Когда-то Шапаренко интересовались турецкий Фенербахче и французский Марсель. В частности недавно появилась информация, что полузащитник может перейти в Севилью. Также за Шапаренко следили турецкий Галатасарай, немецкие Вердер и Байер, английский Вулверхэмптон и итальянский Лацио.

В сезоне-2023/24 УПЛ Николай Шапаренко провел за Динамо 18 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Сейчас Динамо занимает вторую позицию в турнирной таблице. Команда набрала 54 балла, и на 1 очко отстает от Шахтера. Следующий матч Динамо сыграет на выезде с Днепром-1. Поединок состоится 27 апреля в 13:00.

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