У матчі голами відзначились Владислав Ванат, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський. Забитий м'яч Шапаренка вразив багатьох шанувальників.

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Скільки коштуватиме Шапаренко

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу Динамо у матчі проти Полісся. На питання, чи пожартував він про вартість Миколи Шапаренка у сумі 300 мільйонів євро, президент клубу відповів, що ні.

Це був не жарт. Я прочитав, що Судаков коштує 150 мільйонів, тому я й сказав, що коли Шапаренко набере свої кондиції, то буде коштувати 300 мільйонів,

– сказав Ігор Суркіс.

Колись Шапаренком цікавились турецький Фенербахче та французький Марсель. Зокрема нещодавно з'явилась інформація, що півзахисник може перейти в Севілью. Також за Шапаренком стежили турецький Галатасарай, німецькі Вердер та Баєр, англійський Вулверхемптон та італійський Лаціо.

Важливо! У сезоні-2023/24 УПЛ Микола Шапаренко провів за Динамо 18 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 гольових передач.

Наразі Динамо посідає другу позицію в турнірній таблиці. Команда набрала 54 бали і на 1 очко відстає від Шахтаря. Наступний матч Динамо зіграє на виїзді з Дніпром-1. Поєдинок відбудеться 27 квітня о 13:00.

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