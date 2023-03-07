Втрое меньше, чем было в АПЛ: сколько Ярмоленко зарабатывает в Аль-Айне

Аль-Айн пробилась в полуфинал Кубка Президента ОАЭ, обыграв Шабаб Аль-Ахли 0:2. Никакой заслуги Андрея Ярмоленко в этой победе команды Сергея Реброва нет.

33-летний правый вингер пропустил еще один матч Аль-Айна. Андрей Ярмоленко получил травму в финале Суперкубка ОАЭ, где отыграл всего один тайм и вынужденно покинул поле. После чего украинец больше не появлялся в официальных поединках.

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Пошел на понижение

Ярмоленко, невзирая на повреждения, попал в список сборной Украины на матч против Англии в отборе на Евро-2024. Но участие Андрея в будущем противостоянии очень небольшая.

Издание Salary Sport опубликовало зарплатную ведомость Ярмоленко. Теперь фанаты увидели суммы, которые получает Андрей за свою карьеру.

Интересно, что в Аль-Айне украинский футболист получает втрое меньше, чем зарабатывал в английском Вест Хэми. За неделю в ОАЭ Ярмоленко получает 33 тысяч фунтов. В футболке "молотобойцев" Андрей зарабатывал 100 тысяч фунтов.

Украинец больше всего зарабатывал в Англии в первом для себя сезоне за Вест Хэм – 115 тысяч фунтов. Это самая большая заработная плата в карьере правого вингера. А это на 26 тысяч фунтов больше, чем он получал в дортмундской Боруссии в 2017 году.

В составе киевского "Динамо" зарплата Ярмоленко составляла 45 тысяч фунтов в неделю (в своем последнем сезоне в УПЛ). В 2014 году Андрей получал в столичном клубе 32 тысячи фунтов.



Зарплатная ведомость Андрея Ярмоленко / Скриншот из Salary Sport

Напомним, что Ярмоленко перешел в Аль-Айн в июле 2022 года. С тех пор провел за клуб ОАЭ 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистам.

Контракт Андрея с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Правого вингера сватаются обратно в Динамо.

К слову, Аль-Айн лишился лидерства в ОАЭ. Команда Реброва опустилась на третье место, уступая новому лидеру Про-лиги лишь 2 балла – 37 против 39 у Шабаб Аль-Ахли.