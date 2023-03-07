Президент Реала Флорентино Перес всерьез настроен на следующее трансферное окно. Владелец мадридского клуба хочет попрощаться с игроками, в услугах которых не заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти.

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Летом 2023 года "Королевский клуб" может указать "на двери" сразу нескольким футболистам, среди которых, к сожалению, окажется украинский вратарь Андрей Лунин.

С кем Реал может попрощаться

Андрей Лунин

Эден Азар

Хесус Вальехо

Альваро Одриосола

Мариано Диас

Марко Асенсио

Перес хочет успеть продать этих футболистов, пока на них можно заработать. Хотя на переходах Асенсио и Диас это сделать уже не удастся. Ведь контракты этих игроков со "сливочными" как раз идут в конце июня 2023 года. Поэтому Мадрид они оставят в статусе свободных агентов и достанутся своим новым клубам совершенно бесплатно.

Лунин связан с мадридцами контрактом до 30 июня 2024, так же до сих пор соглашение с Реалом имеет Азар и Одриосола. Вальехо же имеет соглашение с "сливочными" тоже до конца июня, но уже в 2025 году.

Все вырученные от трансферов деньги президент "Королевского клуба" хочет влить в будущих новичков Реала.

Трансферная стоимость футболистов (данные Transfermarkt)

Андрей Лунин – 4 миллиона евро

Эден Азар – 7,5 миллионов евро

Хесус Вальехо – 2,5 миллиона евро

Альваро Одриосола – 6 миллионов евро

Напомним, что Реал борется сразу на нескольких фронтах – в 1/8 финала Лиги чемпионов, в Ла Лиге и 1/2 Кубка Испании.

Однако, может проиграть борьбу сразу на двух испанских турнирах. В первом полуфинальном матче Кубка Короля Реал дома минимально проиграл Барселоне. А в Ла Лиге подопечные Анчелотти идут вторыми, уступая все той же Барселоне 9 баллов.

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