Барселона попала в скандал с российским рэпером, оправдывающим войну в Украине – видео
Источник:Трибуна
Видео с обычной тренировке игроков Барселона вызвало большой резонанс в социальных сетях. Все дело в треке, использованном клубными SMM-менеджерами для сопровождения видео.
В социальных сетях немалого резонанса вызвало видео с обычной тренировке игроков Барселоны. На нем Педри, Фрэнки Де Йонг и Усман Дембеле соревнуются в пробитии штрафных ударов. Все бы ничего, если бы не трек, который клубные сммщики использовали для видео.
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Зашкварный трек на странице Барселоны
На видео, опубликованном на официальной странице "сине-гранатовых", звучит русскоязычный трек казахстанского исполнителя ALON с названием "ИУ". Однако это не самое ужасное.
Видео тренировке Барселоны
В видеоклипе казахского исполнителя, которое есть на Youtube, снялся скандальный русскоязычный рэпер Дмитрий Гинтер, известный как Schokk или Дима Бамберг.
Этот исполнитель родился в Казахстане, но в середине 1990-х переехал в Германию. Schokk занимался популяризацией рэпа и регулярно попадал в скандалы.
После полномасштабного вторжения России в Украину рэпер попросил политическое убежище в стране-агрессоре. Все из-за публичной поддержки действий РФ и отрицания преступлений российской армии.
Российский рэпер, поддерживающий геноцид украинцев
В частности, рэпер назвал убийства мирных жителей Бучи инсценировкой украинских военных. То есть, артист публично транслировал российскую пропаганду и поддерживал убийства украинцев.
"Я не верю в Бучу. Я не верю, что это сделали российские солдаты. Я верю, что это сделали "Азов", ВСУ. И частично я верю, что это постановление – половина полежала, встала и ушла. Я считаю, что это инсценировки, чтобы дискредитировать Россию", – говорил Schokk.
Русскоязычный рэпер Дмитрий Гинтер
Schokk в клипе исполнителя ALON / скриншот с видео
Неудивительно, что под видео тренировки Барселоны подписчики потребовали удалить его со страницы.
"Вы сумасшедшие. Трек на русском с рэперами, которые оправдывают убийство и пытки мирных жителей и детей в Украине. Вы серьезно? Срочно удалите это. Сомневаюсь, что Педри, Фрэнки и Усман согласились бы с этим дерьмом в сопровождении их тренировки. Это реально портит" имидж клуба и вашей страницы", – написал подписчик rkorchuk.
По всей вероятности, что SMM-менеджеры Барселоны не знали о персонаже в видео клипе исполнителя, по имени ALON. Однако им следовало бы прислушаться к своим подписчикам.