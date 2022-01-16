Скандальный матч Кубка Испании будет доигран при пустых трибунах

Матч 1/8 финала Кубка Испании Бетис – Севилья, прерванный из-за выходки фаната, будет доигран. Футболисты определят четвертьфиналиста 16 января.

Пока без штрафа для Бетиса

Футбольная Федерация Испании опубликовала решение по кубковому матчу Бетис – Севилья. Поединок будет возобновлен, но состоится без поддержки болельщиков.

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Встреча начнется 16 января в 16:00, а матч будет возобновлен с 39-й минуты. Именно по состоянию на эту минуту матч был прерван из-за скандальной затеи одного из фанатов Бетиса.

Пока неизвестно, будет ли наказан Бетис за такое поведение болельщиков.

Что произошло в матче Кубка Короля

В конце первого тайма хозяева сравняли счет в матче (1:1). Голом отличился Набиль Фекир. Когда "зелено-белые" побежали праздновать взятие ворот произошел неприятный инцидент.

С трибуны, где располагали фанаты Бетиса, на футбольное поле полетела палка. Бросок был настолько точен, что палка попала прямо в голову футболиста Севильи Жоана Жордана. Пострадавший сумел покинуть поле только после медицинской помощи и в кругу клубных врачей.