Скандальный боксер Редкач очередной раз потролил Усика

Украинский боксер Иван Редкач потролил в сети Александра Усика. Он назвал его клоуном.

Редкач назвал Усика клоуном

В своем твиттере Редкач опубликовал три фотографии Усика. На первом фото боксер с оружием в руках, на втором – боксер в церкви московского патриархата, а на последнем – новая прическа Александра.

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Таким образом, Редкач раскритиковал украинского чемпиона Александра Усика за его стиль жизни.

Я могу дать этому клоуну Оскар?

– написал боксер.

Что известно о боксере