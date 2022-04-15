Скандальный боксер Редкач очередной раз потролил Усика
15 апреля 2022 , 17:56Читати новину українською
Источник:твитер Ивана Редкача
Украинский боксер Иван Редкач потролил в сети Александра Усика. Он назвал его клоуном.
Редкач назвал Усика клоуном
В своем твиттере Редкач опубликовал три фотографии Усика. На первом фото боксер с оружием в руках, на втором – боксер в церкви московского патриархата, а на последнем – новая прическа Александра.
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Таким образом, Редкач раскритиковал украинского чемпиона Александра Усика за его стиль жизни.
Я могу дать этому клоуну Оскар?
– написал боксер.
Что известно о боксере
- Редкач провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- В последнем поединке Редкач удивительно проиграл Реджису Прогрейс и стал объектом насмешек.
- Перед этим 25 января 2020 он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
- За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности называл их религиозность "пафосом и наигранностью".