Скандальный боксер Редкач очередной раз потролил Усика

15 апреля 2022 , 17:56
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твитер Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач потролил в сети Александра Усика. Он назвал его клоуном.

Редкач назвал Усика клоуном

В своем твиттере Редкач опубликовал три фотографии Усика. На первом фото боксер с оружием в руках, на втором – боксер в церкви московского патриархата, а на последнем – новая прическа Александра.

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Таким образом, Редкач раскритиковал украинского чемпиона Александра Усика за его стиль жизни.

Я могу дать этому клоуну Оскар?
– написал боксер.

Что известно о боксере

  • Редкач провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
  • В последнем поединке Редкач удивительно проиграл Реджису Прогрейс и стал объектом насмешек.
  • Перед этим 25 января 2020 он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
  • За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно высказывался в их сторону, в частности называл их религиозность "пафосом и наигранностью".
Автор: Дарина Жданович