Скандальное решение арбитра помогло Англии победить Данию и выйти в финал Евро-2020: видео

Сборные Англии и Дании в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встретились во втором полуфинале Евро-2020. Победу в драматичном матче и путевку в финал завоевала сборная Англии.

Англия – Дания 1:1

Голы: Кьер, 39 (авт), Кейн, 104 – Дамсгор, 30

Незабитый пенальти: Кейн, 104 (Англия)

Смотрите также Италия выстрадала победу над Испанией по пенальти и сыграет в финале Евро-2020: видео

Для Англии стадия 1/2 финала до матча с Данией оставалась лучшим результатом на чемпионатах Европы. "Три льва" дважды доходили до полуфинала и непременно проигрывали.

Последний раз это произошло в 1996 году. Тогда решающий пенальти в матче с Германией не смог реализовать действующий тренер англичан Гарет Саутгейт.

Относительно Дании, то скромные скандинавы сотворили настоящее чудо на Евро-1992 и выиграли турнир. Правда, с тех пор Дания больше не доходила до решающих стадий.

В плей-офф Евро-2020 Англия выбила Германию и Украину. Дания одолела Уэльс и Чехию.

Англия на правах хозяина агрессивно начала поединок и сделала несколько опасных подходов к владениям Шмайхеля. Дания огрызнулась красивой комбинацией, после которой Дамсгор почти вышел на рандеву с Пикфордом.

На 13 минуте Стерлинг нанес первый удар в створ ворот. Рахиму удалось пробить из пределов штрафной, но удар оказался довольно слабым и Шмайхель забрал мяч в руки. Дания тут же ответила ударами Хойбьерга и Бретвейта.

Дании удалось перехватить инициативу и вести игру. На 25 минуте Дамсгор создал себе хороший момент. Бриллиант датчан нанес красивый обводящий удар, но не попал в створ ворот.

Безумный гол Дамсгора

Преимущество Дании воплотилось в гол, который вытекал из логики игры. Мячу в ворота англичан ничего серьезного не предшествовало. Сначала Дания заработала штрафной, во время исполнения которого Шоу задержал Кристенсенса. Арбитр заметил нарушение и назначил еще один стандарт, но с более острой позиции.

Казалось, что Пикфорд выстроил хорошую стенку, но она никоим образом не напугала Дамсгора. Миккель нанес мощный удар под перекладину. Вратарь Англии не сумел отбить мяч.

Видео гола Дамсгора

Англия включила максимальную скорость и создала два острых момента. Обе атаки прошли через правый фланг атаки англичан. Сперва Кейн прострелил на Стерлинга, но тот с близкого расстояния чудом не переиграл Шмайхеля.

Но уже в следующей атаке мяч таки побывал в сетке ворот датчан. Кейн отдал отличный разрезной пас в штрафную на Сака, который прострелил вдоль линии ворот на Стерлинга. Мяч в собственные ворота направил Кьер.

Видео автогола Кьера

Англия пыталась дожать Данию еще в первом тайме, однако команды ушли на перерыв при равном счете.

После перерыва первый момент снова был у Дании. Дольберг мощно пробил в нижний угол, но Пикфорд отбил мяч. Но потенциальный гол Дольберга бы не засчитали из-за офсайда.

Ангия ответила моментом у Магвайра: защитник МЮ головой пробил в нижний угол после навеса со штрафного. Шмайхель совершил эффектное спасение, отбив мяч.

Это интересно Британцы собрали 50 тысяч долларов для немецкой болельщицы, которую оскорбили английские фанаты

После острого момента у соперника Дания нашла в себе силы ответить. Неудержимый Дольберг из-за пределов штрафной пробил из-под Стоунза, однако в руки Пикфорду.

К середине второго тайма Англия уже контролировала ход игры. Дании все меньше удавалось контролировать мяч, а о контратаках нечего и говорить. Впрочем, Англия ближе к концу тайма также сбавила обороты. В итоге команды не смогли определить более сильного в основное время игры!

Контроверсионная развязка

В овертайме Англия как будто получила новый заряд и начала зажимать датчан, которые откровенно играли на отбой.

Сперва Кейн из пределов штрафной пробил с острого угла. Шмайхель снова был на высоте, после чего первыми на мяче были защитники Дании.

На 98 минуте Грилиш нанес мощный удар издалека, получив много пространства. Шмайхель не без проблем сумел отбить мяч.

Арбитр матча Данни Маккели на 104 минуте назначил сомнительный пенальти в ворота Дании. Рахим Стерлинг картинно упал в штрафной – спорный одиннадцатиметровый. Следует заметить, что Англия проводила атаку, когда на поле был второй мяч.

Исполнить пенальти решил Гарри Кейн. Нападающий пробил в правый угол, но Шмайхель отбил мяч. К несчастью для датчан, Кейн был первым на добивании и впервые вывел Англию вперед.

Видео гола Кейна

Во второй 15-минутке уже Дания контролировала мяч, когда Англия тянула время, играла на отбой и пыталась контратаковать. У Дании почти не было возможностей для гола. Бретвейт не использовал полумомент, когда получил шанс пробить из-за пределов штрафной.