Интерпол разыскивает экс-форварда Динамо: в чем провинился звездный бомбардир
Источник:FanDay
Нигерийский форвард Браун Идейе запомнился результативной игрой в составе киевского Динамо. Впрочем, нигериец оставил в столице Украины не только яркие воспоминания в памяти болельщиков, но и своих детей.
Киевлянка Яна Волощенко еще в 2016 году сообщила, что сама воспитывает двоих детей от экс-игрока Динамо Брауна Идее. Однако футболист не хочет платить алименты. Более того, нигериец в недавнем интервью назвал Яну шантажисткой и отказался признавать детей своими.
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Цирк в исполнении Идейе
Яна Волощенко прокомментировала заявление бывшего бомбардира Динамо.
"Его слова – полная ложь! Это уже не вопрос алиментов, а вопрос моей репутации и репутации моих детей. Мне смешно и одновременно страшно от этой ситуации. Она касается детей, и Браун как нормальный мужчина мог выйти на связь и закрыть вопрос, а не устраивать цирк.
Лучше бы он вообще помалкивал. Своими словами он сам себе роет могилу. Есть только слова, а есть факты. Я доведу дело до конца!
В Украине есть адвокат Татьяна Кравцова, которая занималась моим делом в 2016 году. На эту тему много статей и интервью. Также я готова предоставить выписку из его платежей алиментов.
Настоящий мужчина признал бы свою вину и постарался ее исправить, тем более когда ситуация касается детей. Мой сын Жоэль хорошо знает английский, и когда прочитал интервью Брауна, то очень расстроился", – рассказала Волощенко.
Яна Волощенко з дітьми / фото Яны Волощенко
Неожиданное усиление Динамо
По словам киевлянки, делом Идейе занимается Интерпол. Так что скоро можно ожидать возвращения нигерийца в Киев.
"В Украине в отношении Брауна возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Теперь мои адвокаты подготовили надлежащие документы и обратились в Интерпол, чтобы они выдали ордер на его арест. Его должны арестовать и экстрадировать в Украину. У него не удастся пересечь границу.
Так что скоро он будет у Динамо. Я слышала, что сейчас футболисты Динамо плохо играют, поэтому я помогу Игорю Суркису вернуть Брауна. Необходимо немного подождать, в Интерполе заявление рассматривают четыре месяца", – заявила Волощенко.
Карьера Идейе в Динамо
- Напомним, что Браун Идее выступал в составе киевского Динамо с 2011 по 2014 год.
- За трансфер форварда боссы киевлян заплатили 9 миллионов евро французскому Сошо.
- В составе "бело-синих" Идейе забил 45 голов в 107 поединках.
- Летом 2014 года Динамо продало Брауна в английский клуб Вест Бромвич Альбион за 12,63 миллиона евро.
- Сейчас 34-летний футболист играет за кувейтский Аль-Ярмук.