Киевлянка Яна Волощенко еще в 2016 году сообщила, что сама воспитывает двоих детей от экс-игрока Динамо Брауна Идее. Однако футболист не хочет платить алименты. Более того, нигериец в недавнем интервью назвал Яну шантажисткой и отказался признавать детей своими.

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Цирк в исполнении Идейе

Яна Волощенко прокомментировала заявление бывшего бомбардира Динамо.

"Его слова – полная ложь! Это уже не вопрос алиментов, а вопрос моей репутации и репутации моих детей. Мне смешно и одновременно страшно от этой ситуации. Она касается детей, и Браун как нормальный мужчина мог выйти на связь и закрыть вопрос, а не устраивать цирк.

Лучше бы он вообще помалкивал. Своими словами он сам себе роет могилу. Есть только слова, а есть факты. Я доведу дело до конца!

В Украине есть адвокат Татьяна Кравцова, которая занималась моим делом в 2016 году. На эту тему много статей и интервью. Также я готова предоставить выписку из его платежей алиментов.

Настоящий мужчина признал бы свою вину и постарался ее исправить, тем более когда ситуация касается детей. Мой сын Жоэль хорошо знает английский, и когда прочитал интервью Брауна, то очень расстроился", – рассказала Волощенко.

Яна Волощенко з дітьми / фото Яны Волощенко

Неожиданное усиление Динамо

По словам киевлянки, делом Идейе занимается Интерпол. Так что скоро можно ожидать возвращения нигерийца в Киев.

"В Украине в отношении Брауна возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Теперь мои адвокаты подготовили надлежащие документы и обратились в Интерпол, чтобы они выдали ордер на его арест. Его должны арестовать и экстрадировать в Украину. У него не удастся пересечь границу.

Так что скоро он будет у Динамо. Я слышала, что сейчас футболисты Динамо плохо играют, поэтому я помогу Игорю Суркису вернуть Брауна. Необходимо немного подождать, в Интерполе заявление рассматривают четыре месяца", – заявила Волощенко.

Карьера Идейе в Динамо