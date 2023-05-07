Киянка Яна Волощенко ще у 2016 році повідомила, що сама виховує двох дітей від ексгравця Динамо Брауна Ідеє. Проте футболіст не бажає платити аліменти. Ба більше, нігерієць у нещодавньому інтерв'ю назвав Яну шантажисткою та відмовився визнавати дітей своїми.

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Цирк у виконанні Ідеє

Яна Волощенко прокоментувала заяву колишнього бомбардира Динамо.

"Його слова – повна брехня! Це вже не питання аліментів, а питання моєї репутації та репутації моїх дітей. Мені смішно і водночас страшно від цієї ситуації. Вона стосується дітей, і Браун як нормальний чоловік міг вийти на зв'язок і закрити питання, а не влаштовувати цирк.

Краще б він взагалі мовчав. Своїми словами він сам собі копає могилу. Має лише слова, а маю факти. Я доведу справу до кінця!

В Україні є адвокат Тетяна Кравцова, яка займалася моєю справою у 2016 році. На цю тему є багато статей та інтерв'ю. Також я готова надати витяг з його платежів аліментів.

Справжній чоловік визнав би свою провину і постарався її виправити, тим більше, коли ситуація стосується дітей. Мій син Жоель добре знає англійську, і коли прочитав інтерв’ю Брауна, то дуже засмутився", – розповіла Волощенко.

Яна Волощенко з дітьми / фото Яни Волощенко

Несподіване підсилення Динамо

За словами киянки, справою Ідеє займається Інтерпол. Тож скоро можна чекати на повернення нігерійця до Києва.

"В Україні на Брауна відкрито кримінальну справу за несплату аліментів. Тепер мої адвокати підготували належні документи та звернулися до Інтерполу, щоб вони видали ордер на його арешт. Його мають заарештувати та екстрадувати до України. У нього не вдасться перетнути кордон.

Тож скоро він буде у Динамо. Я чула, що зараз футболісти Динамо погано грають, тож я допоможу Ігорю Суркісу повернути Брауна. Потрібно трохи почекати, в Інтерполі заяву розглядають чотири місяці", – заявила Волощенко.

Кар'єра Ідеє в Динамо