Стыд на весь мировой теннис, – Зукин отреагировал на обвинение топовых украинских игроков

Топовые украинские теннисисты подписали официальное письмо об отстранении от всех теннисных должностей вице-президент Федерации тенниса Украины Евгения Зукина. Они уверяют, что он постоянно превышает полномочия.

Зукин: Скорее всего, за этим стоят другие люди

Свою подпись под письмом поставили Элина Свитолина, Сергей Стаховский, Марта Костюк, Леся Цуренко, Илья Марченко, Катарина Завацкая, а также Людмила и Надежда Киченок.

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Также теннисисты раскритиковали Зукина из-за того, что он принимает непосредственное участие в определении составов Украины на теннисные турниры – Кубки Дэвиса и Билли Джин Кинг.

В понедельник, 11 июля, Федерация тенниса Украины подготовила объединенное обращение глав региональных федераций, а также тренеров и капитанов сборных, в которых письмо теннисистов было осуждено.

Сам Зукин заявил, что для него это письмо стало неожиданностью.

Мотивы подписантов точно мне неизвестны. Скорее всего, за этим стоят другие люди, а спортсмены только инструмент. Для меня это письмо было большим сюрпризом. Есть люди, желающие во время войны решить собственные вопросы. Считаю это безнравственным. Все приведенные обвинения являются клеветой в классическом смысле,

– сказал Зукин.

"Мы всегда были и открыты к диалогу"

Что касается выбора состава теннисистов на матчи сборной Украины, то вице-президент ФТУ сослался на слова капитанов команды Андрея Медведева и Михаила Филимы. Они уверяли, что утверждением составов занимались именно они, в частности, это касалось и матча женской команды Украины против США на Кубке Билли Джин Кинг, перед которым состав покинули Элина Свитолина и Марта Костюк.

"Каков будет результат этого конфликта? Я считаю, что этот вопрос должен быть адресован тем, кто начал этот стыд на весь мировой теннис. Наши игроки решили, что они и есть украинский теннис. Но они лишь вершина великой пирамиды, в которой все понимают, насколько они оторваны от реалий. Это письмо осудило все теннисное сообщество без исключения. Мы будем совещаться с Президиумом и Президентом о том, как Федерация будет дальше выстраивать свои отношения с этими игроками (некоторые из которых уже закончили карьеры). Мы всегда были и открыты к диалогу", – подчеркнул вице-президент ФТУ.

Что известно о конфликте