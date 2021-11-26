Скандал в украинском хоккее: 7 клубов решили организовать новую лигу – когда начало

Хоккейный клуб Донбасс, который вместе с ХК Краматорск исключили из нынешнего чемпионата Украины по хоккею под эгидой Украинской хоккейной лиги, заявил, что 7 клубов организуют новую лигу и новый чемпионат страны.

По словам почетного президента Донбасса Бориса Колесникова, клубам Динамо (Харьков) и Кременчуг также предложили войти в состав учредителей.

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"(Исключенные) клубы не будут смотреть на действия Федерации, сложа руки. Достигнута договоренность о новой лиге с шестью клубами, чемпионат которой планируется начать 8 – 9 декабря", – сказал он.

Комментируя возможность компромисса в сложившейся ситуации, Колесников заявил, что он исключает любые переговоры, "пока не приведут в порядок Федерацию и не выберут демократично руководителя".

По его мнению, этот конфликт не скажется на участии сборной Украины в запланированном на конец апреля 2022 года переходном турнире Чемпионата мира, поскольку в течение двух недель завершат весь процесс относительно нового чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что основателями новой лиги стали шесть клубов:

Белый Барс (Белая Церковь)

Динамо (Харьков)

Донбасс (Донецк)

Краматорск

Мариуполь

Молодая Гвардия (Дружковка).

Конфликт Колесникова и Федерации хоккея Украины

Между Федерацией и Борисом Колесниковым возник конфликт. Причиной стали выборы главы Федерации. Но после череды скандалов (среди которых недопуск Донбасса к участию в Континентальном кубке), все вроде затихло, и стороны даже сели за стол переговоров.

Но это лишь на первый взгляд. 11 ноября во время очередного заседания УХЛ Колесников покинул заседание. Все из-за голосования за смену генерального менеджера УХЛ. Федерация была недовольна работой Евгения Колычева. Вместо него выбрали Дмитрия Христича. С Колесниковым заседание покинули еще несколько представителей хоккейных клубов, поэтому они не приняли участия в голосовании.

В тот же день после его звонка шесть игроков Донбасса покинули расположение сборной Украины, которая готовилась к товарищескому турниру в Венгрии. Единственный, кто отказался это сделать, оказался Виталий Лялька. В этот же день Донбасс расторг соглашение с игроком.