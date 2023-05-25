Экс-тренер Челси переспал с любимой своего подопечного: зашкварной истории дали огласку

Выплыли интересные и одновременно скандальные детали пребывания Томаса Тухеля в лондонском Челси. Вроде бы немецкий наставник влез в личные отношения тогдашнего нападающего "синих" Тимо Вернера.

Как отметил совладелец фан-сайта Челси LondonsFirst.com под ником Pys в своем твиттере, Томас Тухель провел ночь в компании девушки Тимо Вернера. Этот поступок мог быть одним из факторов, почему ухудшились отношения между наставником и его подопечными.

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Провел ночь с любимой подопечного

Сам совладелец сайта узнал эту скандальную историю из представителя некоммерческой организации, занимающейся содержанием "Стэмфорд Бридж".

Вернер покинул лондонскую команду в августе 2022 года. Тухель ушел с поста главного тренера Челси в сентябре того же года.

Не исключено, если эта зашкварная история повлияла на судьбу обоих в лондонском клубе. Интересно, что было в голове Тухель в тот момент, когда он переспал с любимой своего подопечного?

Еще при освобождении Тухель владелец Челси Тодд Бёли заметил, что хочет построить крепкий клуб с дружественным коллективом. Однако немецкому наставнику выполнить эту задачу боссу клуба не удалось. Он только разрушил то, что сделать его предшественники.

К слову. Тимо Вернер выступал за Челси с июля 2020-го по август 2022-го. В футболке "синих" отыграл 89 матчей. Теперь выступает за германский РБ Лейпциг.

Тренерский опыт Тухеля в Челси