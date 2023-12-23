"Играть в футбол не будет кем": директор Оболони не подтвердил "бронь" у футболистов

Директор ФК Оболонь Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию с бронированием футболистов. Его слова несколько отличаются от официального заявления клуба.

Футбольный клуб Оболонь опроверг информацию о вручении повесток 25 футболистам команды. В заявлении отмечено, что была сверка данных военнообязанных работников клуба, а игроки получили бронирование на период мобилизации.

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Ризниченко: Нужно проработать вопросы бронирования футболистов

Ситуацию с бронированием футболистов прокомментировал директор ФК Оболонь Александр Ризниченко. По его словам, клуб неоднократно поднимал этот вопрос в УАФ, УПЛ и ПФЛ, еще во время выступлений в Первой лиге.

Когда в прошлом году по поручению Президента Украины Владимира Зеленского возобновили чемпионат, одним из пунктов решения было содействовать в бронировании футболистов на время проведения соревнований. Однако перед подписанием меморандума этот пункт был исключен.

Непростой вопрос бронирования футболистов должен быть проработан в УАФ. Возможно, с новым руководством эта ситуация разрешится. В противном случае клубы могут остаться без футболистов и это приведет к снятию команд с чемпионата.

Вы понимаете, если Оболонь или другой клуб попадут в ситуацию, когда дадут повестки, призовут людей и т.д., то клуб должен сняться с чемпионата, потому что играть в футбол не будет кем,

– сказал Резниченко.

Напомним, что в своем заявлении клуб подтвердил наличие бронирования у футболистов, поскольку ФК Оболонь получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики.

. В сезоне 2023/24 киевская Оболонь вернулась в УПЛ. После 16 сыгранных матчей "пивовары" набрали 14 очков и занимают 13 место в турнирной таблице.