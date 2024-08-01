Бой длился 46 секунд: трансгендарная боксерка сломала нос итальянке на Олимпиаде-2024

Очередной гендерный скандал разразился на Олимпийских играх. Представительница Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой против алжирки Имане Хелиф, которая сменила пол.

В четверг, 1 августа, на боксерском турнире в категории до 66 килограммов среди женщин состоялись поединки 1/8 финала. В одном из них встречались итальянка Анджела Карини и Имане Хелиф из Алжира, пишет 24 канал.

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Бой между соперницами продолжался всего 46 секунд. Трансгендерная алжирка нанесла мощный удар в лицо итальянки, после которого Карини отказалась продолжать поединок. Девушке было очень больно из-за сломанного носа.

Видео удара трансгендерной алжирки

После поединка итальянка демонстративно сбросила шлем и воскликнула: "Это несправедливо".

Мне было очень больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать,

– объяснила Карини свое решение завершить бой.

Что известно об алжирской боксерке