У четвер, 1 серпня, на боксерському турнірі у категорії до 66 кілограмів серед жінок відбулися поєдинки 1/8 фіналу. В одному з них зустрічалися італійка Анджела Каріні та Імане Хеліф з Алжиру, пише 24 канал.

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Чи правильно вчинив МОК, допустивши алжирську боксерку

Бій між суперницями продовжувався лише 46 секунд. Трансгендерна алжирка завдала потужного удару в обличчя італійки, після якого Каріні відмовилася продовжувати поєдинок. Дівчині було дуже боляче через зламаний ніс.

Відео удару трансгендерної алжирки

Після поєдинку італійка демонстративно скинула шолом та вигукнула: "Це несправедливо".

Мені було страшенно боляче. Я отримала другий удар у ніс, було так боляче, що я не хотіла продовжувати,

– пояснила Каріні своє рішення завершити бій.

Що відомо про алжирську боксерку