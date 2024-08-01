У четвер, 1 серпня, на боксерському турнірі у категорії до 66 кілограмів серед жінок відбулися поєдинки 1/8 фіналу. В одному з них зустрічалися італійка Анджела Каріні та Імане Хеліф з Алжиру, пише 24 канал.
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Чи правильно вчинив МОК, допустивши алжирську боксерку
Бій між суперницями продовжувався лише 46 секунд. Трансгендерна алжирка завдала потужного удару в обличчя італійки, після якого Каріні відмовилася продовжувати поєдинок. Дівчині було дуже боляче через зламаний ніс.
Відео удару трансгендерної алжирки
Після поєдинку італійка демонстративно скинула шолом та вигукнула: "Це несправедливо".
Мені було страшенно боляче. Я отримала другий удар у ніс, було так боляче, що я не хотіла продовжувати,
– пояснила Каріні своє рішення завершити бій.
Що відомо про алжирську боксерку
- Імане Хеліф – трансгендерна спортсменка, яка змінила стать з чоловічої на жіночу.
- У 2023 році боксерка потрапила в скандал на чемпіонаті світу. Вона провалила гормональний тест через високий вміст тестостерону.
- Попри це, МОК допустив Імане Хеліф до Олімпійських ігор. У поясненні вони зазначили, що Хеліф та Лінь Юйтін з Тайваню є жінками, а тому можуть змагатися в Парижі.