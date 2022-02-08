Скандал на Олимпиаде: украинку Данчу почти сняли со старта, но допустили в последний момент

Украинка Аннамари Данча не смогла попасть в 16 участниц 1/8 финала по итогам квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада в Пекине стала для украинской сноубордистки уже четвертой в карьере, ее лучшим результатом было 16 место на Играх в Ванкувере в 2010 году. На Игры-2022 Аннамари ехала со стремлением улучшить этот результат, сообщает 24 канал.

Смотрите также Валентина Семеренко досрочно покидает Олимпийские игры, – СМИ

Впрочем, до последнего неизвестно, сможет ли она вообще стартовать и за несколько минут до начала квалификации украинку чуть не сняли со стартового протокола. В итоге Данча закончила соревнование на 26-м месте.

Данчу чуть не сняли с соревнований

Данча вовремя не вышла на старт. Не по своей вине. Нашу спортсменку не пускали, якобы из-за положительного теста на коронавирус, который она сдала по утрам. По словам сноубордистки, в преддверии основного старта она получила несколько негативных тестов и была допущена к соревнованиям.

Аннамари оперативно связалась с шефом украинской миссии Анной Сорокиной, которая позвонила по телефону представителю Международного олимпийского комитета. Абсурдность ситуации в том, что Данча не сдавала по утрам ПЦР-тесты.

Благодаря оперативной реакции нашего штаба удалось отстоять права украинской спортсменки.

"Мне за 5 минут до выхода сказали, что я допущена. Я собралась как могла. Проехала я слабо, когда увидела время – ужаснулась. Но во второй попытке думаю гораздо лучше. Надеюсь, что кто-то упадет и я пройду к 16-ти, а там уже", – сказала сноубордистка в интервью "Суспільне Спорт".

Результаты соревнований: