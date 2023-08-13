Трансфер в Реал откладывается: ПСЖ достиг мира со звездным Мбаппе и вернул его в команду

Килиан и клуб решили пойти навстречу друг другу. Нападающий снова тренируется с командой Луиса Энрике и готов принести пользу парижанам.

Причина конфликта Мбаппе и ПСЖ

Этим летом главной мировой трансферной сагой стал возможный переход Килиана Мбаппе. Француз и ПСЖ пошли на конфликт из-за предполагаемого трансфера игрока в Реал.

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Контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2024 году и форвард решил его не продлевать и оставить ПСЖ бесплатно за год. Столичную команду такой сценарий не устраивал, ведь клуб не собирался терять свою главную звезду бесплатно.

Из-за такой позиции Килиана ПСЖ отстранил его от работы с первой командой и не собирался использовать в сезоне 2023-2024. Впрочем, похоже, что стороны нашли консенсус.

Стороны достигли соглашения

После игры первого тура Лиги 1 против Лорьяна (0:0) ПСЖ объявил о возвращении 24-летнего нападающего в основную команду. При этом стратегия клуба не меняется.

Парижане хотят продлить с Мбаппе контракт до 2025-го, чтобы через год продать его за приличные средства в Реал. Сам же Килиан дал ПСЖ обещание, что не оставит команду бесплатно. Вероятно, француз согласился на продление контракта.

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Среди возможных факторов влияния стал ожидаемый трансфер Неймара в Аль-Хиляль. В СМИ давно ходили слухи о непростых отношениях между лидерами ПСЖ. Теперь же в случае ухода бразильца Мбаппе готов быть более подвержен парижанам.

Напомним, что Килиан перебрался в ПСЖ в 2017 году. В течение шести сезонов Мбаппе забил 212 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с "красно-синими" Килиан пять раз становился чемпионом Франции и выходил в финал Лиги чемпионов.