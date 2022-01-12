Скандал на Кубке Африки: арбитр дважды досрочно заканчивал матч – на 85-й и 89-й минутах

Матч на Кубке африканских наций между Тунисом и Мали закончился скандалом. Причиной этому стали решения арбитра, досрочно закончившего игру.

Судить этот матч доверили Джанни Сиказве из Замбии. Именно он дал финальный свисток в матче на 85-й минуте. Но ему дали знать о том, что он допустил ошибку. Так что игра была возобновлена.

Стоит внимания В каждом клубе есть по крайней мере два футболиста-гея, – Эвра рассказал о гомофобии в футболе

Но футболисты даже не сыграли официально установленное время. На 89:47 минуте арбитр снова дал свисток об окончании игры.

Такое решение вызвало возмущение со стороны игроков и тренерского штаба Туниса, которые выбежали на поле. Они показывали арбитру на часы и о том, что он рано закончил игру. Но его это никоим образом не убедило.

Сам матч закончился минимальной победой Мали со счетом 1:0. Гол был забит в начале второго тайма с пенальти. На 77-й минуте Тунис мог сравнять счет, но Хазри не забил с пенальти.