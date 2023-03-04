Спонсор сборной Украины Joma будет одевать российский Зенит: появилась реакция УАФ

Накануне питерский Зенит заявил, что теперь его технический спонсор – испанская компания Joma. Она также сотрудничает с УАФ и шьет форму для сборной Украины. Поздним вечером 3 марта у Павелко отреагировали на скандал.

Как отметили в "УАФ Маркетинг", они направили в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснения. Саму же ситуацию назвали "использование клубами страны-террориста формы бренда технического спонсора национальной сборной Украины".

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Какие объяснения просит дать УАФ

Имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК Зенит (Санкт-Петербург)?

Как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

В УАФ надеются получить четкий ответ на эти вопросы в ближайшее время.

Похожая ситуация уже была

В УАФ напомнили, как в июле 2021 года ряд российских клубов, в том числе высшелиговой ЦСКА, также заявляли, что их теперь одевает Joma. Правда, тогда испанская компания заверила, что они приостановили все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной агрессии.

К слову, в 2021 году Joma разработала форму с контуром Украины и надписями "Слава Україні!" и "Героям слава", в которой сборная выступила на Евро-2020 Это изрядно разозлило россиян.