В имении экс-игрока Ливерпуля нашли ферму для производства каннабиса: детали скандала

Имя бывшего футболиста молодежной сборной Англии Джермейна Пеннанта фигурирует по делу по распространению наркотиков. На одном из его участков разоблачили преступный бизнес.

Бывший игрок Ливерпуля и Арсенала Джермейн Пеннант попал в неприятную ситуацию. В одном из его поместий разоблачили нелегальный бизнес.

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Полиция Чешира разоблачила на территории англичанина ферму по производству каннабиса. Ее заметил один из местных жителей, вдруг заблудившийся на заброшенной территории.

Оказывается, Пеннант не живет в доме уже два года. Он купил его за 1 млн фунтов еще в 2006 году, когда перешел в Ливерпуль.

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Однако в 2020 году он разошелся со своей женой и покинул имение. После визита полиции на территорию был арестован один человек.

Кто такой Пеннант

Джермейн провел насыщенную карьеру, поиграв за 15 разных клубов из Англии, Испании, Индии и Сингапура. Больше всего вингер запомнился выступлениями за Арсенал (1999-2005) и Ливерпуль (2006-2009).

С обоими клубами Пеннант выигрывал Суперкубок Англии. Также вместе с мерсисайдцами хавбек вышел в финал Лиги чемпионов в 2007 году. Там он отыграл все 90 минут, а Ливерпуль уступил Милану (1:2).

. Это уже не первый скандал с участием Пеннанта и его женщины. В 2018 году он завершил карьеру из-за секс-скандала. Его вторая половинка проводила платные интимные встречи на сайтах для взрослых. На одном из видео засветился и сам футболист.