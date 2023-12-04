Эрлинг Холанд может быть дисквалифицирован из-за атаки на судью: что произошло с лидером МанСити

Норвежский форвард не смог сдержать эмоции после неоднозначного действия арбитра в компенсированное время матча с Тоттенхэмом. Его команда не может выиграть уже три встречи подряд.

В чемпионате Англии завершились матчи 14 тура. В центральной встрече тура Манчестер Сити и Тоттенхэм выдали горячую игру, расписав результативную ничью (3:3).

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В компенсированное время матча произошел скандальный эпизод со странным решением судьи. Арбитр Саймон Хупер поначалу проигнорировал фол на Эрлинге Холанде в центре поля и дал продолжить игру.

Впрочем после того, как норвежец встал и первым же пасом вывел Джека Грилиша один на один с вратарем "шпор", судья решил остановить матч и назначить фол. Это сильно разозлило Холанда.

Видео скандального момента:

Эрлинг эмоционально апеллировал к Хуперу и даже ударил того по рукам. Более того, после встречи норвежец опубликовал в твиттере этот эпизод с провокативной подписью: "Какого черта?".

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Как сообщают английские СМИ, футбольная ассоциация может дисквалифицировать Холанда, обвинив в неуважении к рефери. Ранее подобным отметился капитан Ливерпуля Вирджид ван Дейк, оштрафованный на один матч и 100 тысяч фунтов из-за ненормативной лексики в сторону судьи.

Отметим, что для Манчестер Сити это третья ничья подряд в рамках АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы опустилась на третье место, пропустив вперед Ливерпуль. Расстояние от лидера Арсенала составляет три балла.