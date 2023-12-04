В чемпіонаті Англії завершились матчі 14 туру. У центральній зустрічі туру Манчестер Сіті та Тоттенхем видали гарячу гру, розписавши результативну нічию (3:3).

До теми Не обійшлось без скандалу: Манчестер Сіті та Тоттенхем видали гольову драму в АПЛ – відеоогляд

У компенсований час матчу стався скандальний епізод із дивним рішенням судді. Арбітр Саймон Хупер спочатку проігнорував фол на Ерлінгу Голанді в центрі поля і дав продовжити гру.

Втім після того, як норвежець підвівся і першим же пасом вивів Джека Гріліша сам-на-сам із воротарем "шпор", суддя вирішив зупинити матч та призначити фол. Це неабияк розлютило Голанда.

Відео скандального моменту:

Ерлінг емоційно апелював до Хупера та навіть вдарив того по руках. Ба більше, після зустрічі норвежець опублікував у твітері цей епізод із провокативним підписом: "Якого біса?".

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Як повідомляють англійські ЗМІ, футбольна асоціація може дискваліфікувати Голанда, звинувативши у неповазі до рефері. Раніше подібним відзначився капітан Ліверпуля Вірджід ван Дейк, якого оштрафували на один матч та 100 тисяч фунтів через ненормативну лексику у бік судді.

Відзначимо, що для Манчестер Сіті це третя нічия поспіль в рамках АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли опустилась на третю сходинку, пропустивши вперед Ліверпуль. Відстань від лідера Арсенала складає три бали.