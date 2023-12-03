Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3

Голы: Сон, 9 (автогол), Фоден, 31, Грилиш, 81 – Сон, 6, Ло Чельсо, 69, Кулусевский, 90.

В чемпионате Англии завершился 14 тур АПЛ. На вечер воскресенья был вынесен центральный матч тура, в котором Манчестер Сити принимал Тоттенхэм, пишет 24 канал.

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Лондонцы подошли к битве на "Этихаде" в плохой форме, проиграв три игры подряд. Сити также не был идеальным в прошлых турах – две ничьи против Челси и Ливерпуля.

Главным действующим лицом старта матча стал кореец Сон Хин Мин. Форвард Тоттенхэма сначала открыл счет после красивой контратаки, но уже через три минуты срезал мяч в собственные ворота после штрафной от Сити.

На перерыв хозяева ушли по своему преимуществу, Фоден вывел манкунианцев вперед после красивого паса пяткой от Альвареса. В середине второго тайма Ло Чельсо точным ударом из-за пределов площадки сравнял счет, но ненадолго.

На 81 минуте Грилиш снова вывел Сити вперед. впрочем, на последней минуте основного времени Кулусевский таки вырвал ничью для "шпор". Настроение манкунианцам испортил арбитр Саймон Хупер, который своим странным решением на 90+5 минуте не дал Манчестеру забитый четвертый гол.

Видео скандального эпизода:

В контратаке Голанда сбил Эмерсон, но норвежец быстро поднялся и продолжил атаку. Судья дал право играть. Впрочем, когда Эрлинг пасом вывел Грилиша один на один из Викарио, рефери остановил игру и назначил штрафной за фол на Голланде.

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Счет 3:3 продолжил неутешительные серии обеих команд. Для Тоттенхэма это первый балл за четыре тура, команда идет пятой и имеет отставание от лидера Арсенала в семь очков. Сити же опустился на третье место, пропустив вперед Ливерпуль. До первого места – три очка.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Тоттенхэм: