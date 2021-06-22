С*ка бл*ть, – игрок сборной Дании эмоционально отреагировал на разгром России на Евро-2020

Сборная Дании разгромила Россию на Евро-2020 и вышла в плей-офф турнира. Зато Россия вылетела с Евро-2020. Четвертый гол в ворота россиян забил Йоахим Мехле.

Игроки сборной Дании эмоционально отреагировали на эту победу. Поэтому их соцсети были заполнены фотографиями с матча и после игры с эмоциональными подписями.

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Особенно эмоциональным оказался Йоахим Мехле. Он опубликовал в инстаграме пост с подписью "Что за ох*енная ночь! "Паркен" был волшебным".

В то же время в комментариях к посту своего партнера по сборной Хойберга он высказался так, чтобы его поняли болельщики сборной России – "С*ка бл*ть".

Под этим комментарием Мехле сразу начал получать угрозы от российских болельщиков.

Стоит добавить, что Мехле имел у кого поучиться российской ненормативной лексике. Он выступает в итальянской Аталанте, где играет и россиянин Алексей Миранчук. Правда, там играют и два украинца – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Видео гола Мехле в ворота сборной России