Гравці збірної Данії емоційно відреагували на цю перемогу. Тож їх соцмережі були заповнені фотографіями з матчу та після гри з емоційними підписами.

До теми Данію нарешті прорвало – просто на Росію: відеоогляд матчу Євро-2020

Особливо емоційним виявився Йоахім Мехле. Він опублікував в інстаграм пост з підписом "Що за ох*єнна ніч! "Паркен" був чарівним".

Водночас у коментарях до посту свого партнера по збірній Хойберга він висловився так, щоб його зрозуміли вболівальники збірної Росії – "С*ка бл*ть".

Під цим коментарем Мехле одразу почав отримувати погрози від російських вболівальників.

Варто додати, що Мехле мав у кого повчитися російської ненормативної лексики. Він виступає в італійській Аталанті, де грає і росіянин Олексій Міранчук. Правда там грають і двоє українців – Руслан Маліновський та Віктор Коваленко.

Відео голу Мехле у ворота збірної Росії