Лидер УПЛ вынужденно попрощается с ведущими футболистами уже зимой

После 14 туров УПЛ Днепр-1 вышел в лидеры текущего сезона УПЛ-2023/2024. Днепряне, в прошлом сезоне ставшие серебряными призерами, опережают второе Полесье лишь на один балл.

Юрий Максимов трансформирует Днепр-1. Команда в прошлом туре обыграла во Львове Шахтер 1:3 и стала новым лидером турнирной таблицы УПЛ.

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Все не так радостно, как кажется на первый взгляд

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил не очень приятные новости. Несмотря на хорошую игру днепрян, в украинском первенстве уже зимой придется попрощаться с 1-2 ведущими футболистами из-за нестабильной финансовой составляющей.

Продажа лидеров позволит клубу из Днепра обеспечить себе финансовое обеспечение на весеннюю часть сезона.

В последнее время в СМИ фигурирует все больше информации о возможной продаже Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и Василия Кравца. Интересно, что два последних сватают в родные львовские Карпаты, которые уверенно идут на повышение в классе из Первой лиги.

Пихаленком интересуется житомирское Полесье, являющееся прямым конкурентом команды Максимова в турнирной таблице УПЛ. Полузащитник может принести клубу больше всего денег в зимнее межсезонье.

К слову, сейчас украинское первенство пошло на перерыв, вызванный международными матчами сборных. Двое днепрян Александр Пихаленок и Александр Сваток уже прибыли в расположение национальной команды.

Свой следующий поединок новый лидер УПЛ проведет 27 ноября, когда примет одесский Черноморец.