Юрій Максимов трансформує Дніпро-1. Команда у минулому турі переграла у Львові Шахтар 1:3 та стала новим лідером турнірної таблиці УПЛ.

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Все не так радісно, як здається на перший погляд

Відомий коментатор та журналіст Віктор Вацко повідомив не дуже приємні новини. Попри хорошу гру дніпрян в українській першості вже взимку доведеться попрощатись із 1-2 провідними футболістами через нестабільну фінансову складову.

Продаж лідерів дозволить клубу з Дніпра забезпечити собі фінансове забезпечення на весняну частину сезону.

Останнім часом у ЗМІ фігурує все більше інформації про можливий продаж Олександра Піхальонка, Олексія Гуцуляка та Василя Кравця. Цікаво, що двоє останніх сватають у рідні львівські Карпати, які впевнено йдуть на підвищення у класі із Першої ліги.

Піхальонком цікавиться житомирське Полісся, яке є прямим конкурентом команди Максимова у турнірній таблиці УПЛ. Півзахисник може принести клубу найбільше грошей у зимове міжсезоння.

До слова, наразі українська першість пішла на перерву, яка викликана міжнародними матчами збірних. Двоє дніпрян Олександр Піхальонок і Олександр Сваток вже прибули у розташування національної команди.

Свій наступний поєдинок новий лідер УПЛ проведе вже 27 листопада, коли прийме одеський Чорноморець.