23-летний Билл стал полноценным футболистом бразильского клуба Сампайо Корреа. Новому клубу левый вингер достался совершенно бесплатно.

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Избавились от балласта

Напомним, что Билл перебрался в Днепр-1 на правах аренды еще 3 февраля 2021 года. Бразилец убедил руководство днепровского клуба выкупить контракт у Фламенго. 1 января 2022 года Билл стал полноценным футболистом Днепра-1.

Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину воспользовался правилом ФИФА и ушел в аренду в Бразилию в Спорт Ресифи и Интернасьонал, а затем и в латвийской РФШ.

31 марта 2023 Билл вернулся в украинский клуб по аренде из Интернасьонала, а уже через четыре дня стал полноценным футболистом Сампайо Корреа.

По сути, легионер отыграл за украинский гранд не так и много – всего 18 матчей. В футболке Днепра-1 бразилец забил один гол и отдал два ассиста.

В текущем сезоне Билл провел в бразильском чемпионате и еврокубках 9 поединков, где не отличился ни одним результативным действием.