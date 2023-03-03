Опыт не помешает: СК Днепр-1 подписал бывшего защитника сборной Украины

Днепровский коллектив подписал Виталия Федорова. "Спортклубовцы" решили усилить линию защиты, добавив к ней опыт.

Виталий Федоров временно покинул Металлист и присоединился к лидеру УПЛ. Центральный защитник в свое время защищал цвета сборной Украины.

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Опытный защитник выступит за команду Александра Кучера на правах аренды. Соглашение Днепра-1 с Металлистом по 35-летнему центрбеку рассчитано до конца текущего сезона. Виталий Федоров будет выступать в состоянии "спортклубовцев" под 14-м номером. Transfermarkt оценивает опытного защитника в 100 тысяч евро.

Карьера Виталия Федорова

Центральный защитник – питомец киевского Динамо. Также Федеоров успел поиграть в Украине за Кривбасс, Говерлу и донецкий Олимпик. Однако Виталия в свое время занесло и в Россию, где он защищал цвета Амкара и Нижнего Новгорода.

Также Федоров определенный период своей карьеры был игроком сборной Украины. Защитник дебютировал за "сине-желтых" в 2008 году в матче против сборной Кипра. В общей сложности Виталий провел за национальную сборную два поединка. Виталия в главной команде постигла курьезная история. В 2008 году он не прибыл вовремя на сбор национальной команды, что вызвало негативную реакцию ее главного тренера Алексея Михайличенко. После этого Федоров не вызывался в сборную, возглавляемую Михайличенко больше года. Однако, как сборную возглавил Мирон Маркевич, Федоров был вызван на первый же сбор, который прошел в мае 2010 года.

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