Харьковский клуб усилился бразильским защитником Мишелсом Валенсио Самуэлем и французским фулбеком Малумандсоко Пати Алондо. Футболисты достались Металлисту бесплатно.

Достойно внимания Карпаты усилились защитником лидера УПЛ, поигравшего в еврокубках

Укрепляют защиту

Оба игрока харьковский коллектив смог подписать в качестве свободных агентов. Самуэль перебрался в Украину из бразильского Сан-Жозе. 23-летний защитник подписал контракт с Металлистом до июня 2026 года и будет выступать в команде под 28-м номером. Самуэль номинально закрывает позицию правого защитника, но при необходимости может выйти на поле и в качестве опорного полузащитника.

Француз Пати последние два года выступал во втором дивизионе Греции по Аполону Понту. Вообще 22-летний игрок – питомец французского Канна, однако за основную команду ему сыграть не удалось. Пати подписал контракт с харьковчанами до июня 2024 года и будет выступать под 3-м номером. Француз на поле закрывает позицию центрального защитника, а также может смело отыграть опорного полузащитника.

Харьковский коллектив перед второй частью УПЛ