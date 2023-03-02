Харьковский клуб усилился бразильским защитником Мишелсом Валенсио Самуэлем и французским фулбеком Малумандсоко Пати Алондо. Футболисты достались Металлисту бесплатно.
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Укрепляют защиту
Оба игрока харьковский коллектив смог подписать в качестве свободных агентов. Самуэль перебрался в Украину из бразильского Сан-Жозе. 23-летний защитник подписал контракт с Металлистом до июня 2026 года и будет выступать в команде под 28-м номером. Самуэль номинально закрывает позицию правого защитника, но при необходимости может выйти на поле и в качестве опорного полузащитника.
Француз Пати последние два года выступал во втором дивизионе Греции по Аполону Понту. Вообще 22-летний игрок – питомец французского Канна, однако за основную команду ему сыграть не удалось. Пати подписал контракт с харьковчанами до июня 2024 года и будет выступать под 3-м номером. Француз на поле закрывает позицию центрального защитника, а также может смело отыграть опорного полузащитника.
Харьковский коллектив перед второй частью УПЛ
- В зимнее межсезонье. представил нового главного тренера команды.
- Также "желто-синие" отдали вох своих ведущих игроков лидеру чемпионата Украины.
- Харьковский коллектив завершил первую часть УПЛ на 11-й строчке, имея в активе 16 очков.