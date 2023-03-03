Віталій Федорів тимчасово залишив Металіст та приєднався до лідера УПЛ. Центральний захисник свого часу захищав кольори збірної України.

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Досвідчений оборонець виступатиме за команду Олександра Кучера на правах оренди. Угода Дніпра-1 з Металістом щодо 35-річного центрбека розрахована до кінця поточного сезону. Віталій Федорів виступатиме у стані "спортклубівців" під 14-им номером. Transfermarkt оцінює досвідченого захисника в 100 тисяч євро.

Кар'єра Віталія Федоріва

Центральний захисник – вихованець київського Динамо. Також Федеорів встиг в Україні пограти за Кривбас, Говерлу та донецький Олімпік. Проте Віталія свого часу занесло і до Росії, де він захищав кольори Амкара та Нижнього Новгорода.

Також Федорів певний період своєї кар'єри був гравцем збірної України. Захисник дебютував за "синьо-жовтих" у 2008-му році у матчі проти збірної Кіпру. Загалом Віталій провів за національну збірну два поєдинка. Віталія в головній команді спіткала курйозна історія. У 2008 році він не прибув вчасно на збір національної команди, що викликало негативну реакцію її головного тренера Олексія Михайличенка. Після цього Федорів не викликався в збірну, очолювану Михайличенком, більше року. Проте, як збірну очолив Мирон Маркевич, Федорів був викликаний на перший же збір, який відбувся в травні 2010 року.

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