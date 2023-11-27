Одесситы попытаются улучшить неутешительную статистику: онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Черноморец

Матч между Днепром-1 и Черноморцем закроет программу 15 тура УПЛ-2023/2024. Поединок на "Днепр Арене" состоится в понедельник, 27 ноября,

Стартовый свисток раздастся в 17:00. Прямую трансляцию матча Днепр-1 – Черноморец можно будет просмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Смотрите также Вторая победа Шовковского: динамовцы без проблем разобрались с амбициозным Движением – видео

Днепряне могут одержать шестую победу над "моряками"

В преддверии матча днепряне потеряли первое место в таблице УПЛ. Команду Юрия Максимова сместил Кривбасс, который в 15-м туре вывез три очка из выездного поединка против Миная (0:1). Однако у обоих клубов по 30 баллов. В случае победы Днепр-1 снова выйдет в лидеры сезона-2023/2024.

Черноморец с 19 пунктами идет 9-м. Однако у "моряков" в активе 13 сыгранных матчей.

Перед очередной лобовой встречей одесситы не могут похвастаться статистикой матчей против этого соперника. Все их 5 поединков заканчивались победами днепрян. В истории встреч не зафиксировано ни одной мировой.

Днепр-1 – Черноморец: онлайн-трансляция