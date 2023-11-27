Стартовий свисток пролунає о 17:00. Пряму трансляція матчу Дніпро-1 – Чорноморець можна буде переглянути без посередньо на сайті 24 Каналу.

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Дніпряни можуть здобути шосту перемогу над "моряками"

Напередодні матчу дніпряни втратили перше місце у таблиці УПЛ. Команду Юрія Максимова посунув Кривбас, який у 15-му турі вивіз три очки із виїзного поєдинку проти Минаю (0:1). Однак в обох клубів по 30 балів. У випадку перемоги Дніпро-1 знову вийде у лідери сезону-2023/2024.

Чорноморець з 19 пунктами йде 9-м. Однак у "моряків" в активі 13 зіграних матчів.

Перед черговою лобовою зустріччю одесити не можуть похизуватись статистикою матчів проти цього суперника. Усі їх 5 поєдинків закінчувались звитягами дніпрян. В історії зустрічей не зафіксовано жодної мирової.

Дніпро-1 – Чорноморець: онлайн-трансляція